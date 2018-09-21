موسى وجوميز وتاوامبا.. يشعلون المنافسة على لقب الهداف مبكرًا

المواطن - مروة نبيل

تألق اللاعبون الأجانب في منافسات جولة الوطن من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشكل لافت، ونجحوا في تسجيل أهداف حاسمة ليشعلوا المنافسة على لقب هداف المسابقة المحلية مبكرًا.

ويُنافس على صدارة هدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى الآن، 3 لاعبين برصيد 3 أهداف، وهم؛ الفرنسي بافيتيمبي جوميز نجم نادي الهلال، النيجيري أحمد موسى مهاجم فريق النصر، والكاميروني ليندر تاوامبا المحترف في صفوف التعاون.

وواصل الكاميروني ليندر تاوامبا التهديف مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، وأحرز هدفًا في شباك الاتحاد، ليستمر في التسجيل بمنافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمباراة الثالثة على التوالي.

وتمكن الفرنسي بافيتيمبي جوميز من تسجيل هدفين خلال مباراة الهلال والباطن في جولة الوطن، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف، بعدما افتتح سجله التهديفي في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال مواجهة الرائد بالجولة الثانية.

وتفوق النيجيري أحمد موسى على نفسه في جولة الوطن، وسجل هاتريك في شباك القادسية، ليعوض غيابه عن التهديف في أول جولتين من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويؤكد قدرته على المنافسة على لقب الهداف.

ومن المتوقع أن يشهد كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منافسة قوية على لقب الهداف مع الثلاثي موسى وجوميز وتاوامبا، حيث تترقب الجماهير عودة السوري عمر السومة لهز الشباك مُجددًا، والتشيلي روني فرنانديز هداف الموسم الماضي.