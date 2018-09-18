موشن جرافيك.. المملكة تبني وقطر تهدم وهذه الأدلة

المواطن - الرياض

شتان الفارق بين البناء والهدم، وبين ما تفعله المملكة تجاه أشقائها وما تصنعه قطر في المنطقة والعالم من فرقة وبث للفتن.

وفي الوقت الذي تُصلح فيه المملكة بين إثيوبيا وإريتريا، قطر تهددهما بدعم التنظيمات الإرهابية، كما جمعت المملكة العراقيين لحقن الدماء، فيما مولت قطر عصابة داعش الإرهابية.

وتحارب السعودية من أجل سلام اليمن في الوقت الذي تغرق فيه الدوحة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بالأموال والأسلحة.

وأيضًا في الوقت الذي احتضنت فيه المملكة المعارضة السورية، كانت قطر تُهجر الأهالي والسكان من منازلهم، كما صالحت المملكة بين فتح وحماس وفي المقابل تحرض قطر بينهما على حساب فلسطين.

وتساند المملكة مصر شعبًا وحكومة، أما قطر فهي تحاول تخريب سلم القاهرة واقتصادها، كما عمرت السعودية لبنان بعد الحرب، فيما دعمت قطر مشاريع ميليشيا حزب الله.