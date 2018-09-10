موظفه_تتعري_امام_الكميرات .. يفجر موجة من الغضب

المواطن - الرياض

أثار مقطع فيديو صادم لموظفة وهي تتعرى أمام الكاميرات حالة من الغضب والاستهجان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت فتاة وزميلتها في مقطع فيديو وقالت إحداهما إنها موظفة وقامت بحركات وإيحاءات خادشة للحياء، ثم قامت بالتعري أمام الكاميرات.

وطالب عدد من المتابعين المسؤولين، والجهات المختصة بضرورة التدخل لوقف مثل هذه السلوكيات الشاذة والدخيلة على المجتمع.

ودشن مغردون وسم “موظفه_تتعري_امام_الكميرات”، حيث انهالت التعليقات المنددة بهذه الأفعال المنافية للآداب والأخلاق وقيم المجتمع وتعاليم الدين.

وعلقت alnod123 على الوسم بقولها: “اسم الشركة او الماركة اللي تعمل ف المحل موجود ع عباية صديقتها .. الامر جداً سهل الرجوع للكاميرات ف الفرع الذين يتواجدن به تلك العاملات ومن ثم محاسبتهن لكي يكونا عظه وعبرة لغيرهن”.

وعلق خالد بقوله: “ندخل تويتر مروقين ومبسوطين ثم نتفاجىء بكلام ومواضيع وصور تضيق الصدر وتسد النفس… اتوقع حنا الوحيدين بالعالم اللي نستغل وسائل التواصل الاجتماعي اسوء استغلال”.

بينما علقت وجد بقولها: “هالأشكال هم القلة في المجتمع لكن التويتر والهاشتاقات تحسسكم إنهم كُثر ،، والله إني في مجتمع دور تحفيظ القرآن والمعاهد الدينيه إنها مزحومة بالأخوات الخيرات بل إنهم في ازدياد خلال السنوات الأخيرة ولله الحمد(ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون)”.