موعد استقبال طلبات التأهيل لمشروع خصخصة قطاع مطاحن الدقيق

المواطن - واس

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب وإتش إس بي سي العربية السعودية، المستشار المالي لعملية التخصيص، أنه وفقاً لوثيقة طلب تأهيل المستثمرين التي تسبق عملية البيع المحتملة لشركات مطاحن الدقيق لمستثمري القطاع الخاص، تم تحديد تمام الساعة الخامسة مساءً (بتوقيت المملكة العربية السعودية) من يوم الجمعة 22 ربيع الأول 1440هـ الموافق 30 نوفمبر 2018م آخر موعد لاستقبال طلبات تأهيل المستثمرين , وتحديد تمام الساعة الخامسة مساءً (بتوقيت المملكة العربية السعودية ( من يوم الخميس 7 ربيع الأول 1440هـ الموافق 15 نوفمبر 2018م ) كآخر موعد لاستقبال استفسارات المستثمرين فيما يتعلق بمرحلة تأهيل المستثمرين.

ويأتي ذلك إلحاقاً للبيان الإعلامي الصادر في يوم الخميس 14 شوال 1439هـ الموافق 28 يونيو 2018م بشأن إطلاق عملية تأهيل المستثمرين التي تسبق عملية البيع المحتملة لشركات مطاحن الدقيق لمستثمري القطاع الخاص.

وأوضحت المؤسسة أن الإعلان عن موعد إطلاق مرحلة البيع المحتملة وما يصاحب ذلك من تفاصيل سيتم بعد الانتهاء من مرحلة تأهيل المستثمرين، حيث ستنحصر المشاركة في هذه المرحلة على المستثمرين المستوفين لمعايير التأهيل وفقاً لوثيقة طلب التأهيل.