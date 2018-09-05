موعد تنفيذ العقوبات على السيارات الحاملة ملصقات دعائية

المواطن - الشرقية

أعلنت إدارة مرور المنطقة الشرقية، أنه ابتداء من غرة محرم القادم، سيتم فرض عقوبات على المركبات التي تحمل ملصقات دعائية، وتشمل الغرامات المالية أو حجز المركبة.

وأكدت إدارة المرور أن المهلة المحددة لتصحيح الوضع وإزالة الملصقات انتهت في 20 من ذي الحجة الجاري، وستبدأ في تطبيق النظام والعقوبة المقررة، إذ إن الإعلانات تعد مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (6034/م) وتاريخ (4/ 7/ 1430هـ) القاضي بعدم الموافقة على الدعاية والإعلان على سيارات الأجرة العامة والمركبات الأخرى من الخارج.

وأفادت إدارة المرور بالشرقية أن ذلك يأتي لضمان الالتزام بالأنظمة والتعليمات بهذا الخصوص.