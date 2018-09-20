ميزة خفية في iOS12 تتيح لهواتف أبل العمل بعد نفاد البطارية

المواطن - متابعة

يتضمن نظام أبل الجديد “آي أو إس 12” ميزة مخفية لم تُعلنها أبل في مؤتمرها السابق، وتتيح لهواتفها الجديدة العمل 5 ساعات متواصلة حتى بعد نفاد بطاريتها، وتنحصر في المعاملات المالية المعتمدة على شريحة إن إف سي “تقنية الاتصال قريب المدى”.

وبحسب الإرشادات الأمنية لـ”آي أو إس 12″، عندما يتوقف النظام عن العمل لحاجة الجهاز للشحن، يبقى لبطاريته ما يكفي من طاقة لدعم بطاقات “إكسبريس” للمعاملات المصرفية وغيرها التي تعتمد على شريحة NFC.

وتوضح الإرشادات أن المستخدم، وبمجرد ضغطه على الزر الجانبي ستظهر رسالة تشير إلى انخفاض مستوى شحن البطارية، وأنه بإمكانه استخدام بطاقات إكسبريس.

وللأسف، تدعم أبل ما يسمى بـ”بطاقات إكسبريس مع احتياطي طاقة” في عدد قليل من الدول، وتشمل اليابان والصين والولايات المتحدة الأميركية.

وتدعم هذه الميزة هواتف أبل الثلاثة الجديدة، وهاتفي آيفون 7 وآيفون 8 أيضًا، بحسب ما ورد في موقع “أبل إنسايدر” المعني بالأخبار التقنية، اليوم الأربعاء.