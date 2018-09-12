ميسي قد يبتعد عن الكلاسيكو اللاتيني بالجوهرة

المواطن - محمد سمعه

رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني، اللعب مع منتخب الأرجنتين في الفترة الأخيرة، حيث خاض راقصو التانجو مباراتين وديتين أمام كل من جواتيمالا وكولومبيا بدون وجود لنجم نادي برشلونة.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية إن ميسي قرر قبل إقامة مباراتي الأرجنتين ضد كل من جواتيمالا وكولومبيا عدم مشاركة منتخب بلاده في المباراتين الوديتين وذلك بسبب النتائج المخيبة والتي حققها منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2018 بروسيا.

وأكدت ماركا أن ميسي قد لا يشارك مع منتخب الأرجنتين أمام البرازيل في المباراة الودية والتي تُقام على ملعب الجوهرة المشعة بجدة في شهر أكتوبر المقبل.

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة أكد أن المنتخب السعودي سيخوض بطولة رباعية دولية ودية مع منتخبي الأرجنتين والبرازيل في أكتوبر المقبل، مضيفًا أن المنتخب الرابع سيتحدد في وقت لاحق.

وتعد مباريات المنتخب الأرجنتيني ضد المنتخب البرازيلي مباريات نارية حيث يُطلق عليها لقب كلاسيكو أميركا اللاتينية نظرًا لقوة المنتخبين على مستوى بطولتي كوبا أميركا وكأس العالم.