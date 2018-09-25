ميسي يغيب عن الرباعية

المواطن - محمد سمعه

أعلن المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، غياب مواطنه ليونيل ميسي عن مواجهة المنتخب السعودي الودية والتي من المقرر إقامتها في المملكة يوم 16 أكتوبر.

ويذكر أن ليونيل ميسي لم يشارك مع منتخب الأرجنتين في أي مباراة منذ الخروج من بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا.

وأوضح مدرب منتخب الأرجنتين أن ليو ميسي لن يشارك في البطولة الرباعية الودية والتي تُقام في المملكة في شهر أكتوبر المقبل، حيث لن يشارك ميسي أمام الأخضر والعراق والبرازيل.

وقالت تقارير إعلامية، بعد خروج المنتخب الأرجنتيني من بطولة كأس العالم في روسيا، أن ليو ميسي يفكر في الاعتزال الدولي من منتخب بلاده.