ميسي يُزين قائمة الأرجنتين أمام السعودية

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحفية أرجنتينية، أن نجم التانغو والفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، سيكون في قائمة منتخب بلاده خلال منافسات الدورة الرباعية الودية المُقرر إقامتها في السعودية، شهر أكتوبر المقبل.

وأشارت صحيفة “موندو البيسيليستي” الأرجنتينية، إلى أن التانغو سيُشارك في الدورة الرباعية الودية بكافة نجومه، وفي مقدمتهم ليونيل ميسي، سيرجيو أجويرو، أنخيل دي ماريا، نيكولاس أوتاميندي، إدواردو سالفيو وجابريال ميركادو.

وغاب ليونيل ميسي عن المشاركة مع المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم خلال مباراتي جواتيمالا وكولومبيا الوديتين، بسبب النتائج المخيبة للآمال في نهائيات كأس العالم 2018، ولكنه اقترب من العودة وقيادة التانغو في الدورة الرباعية الودية بالسعودية.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، قد أعلن عن إقامة دورة رباعية ودية في السعودية، الشهر المقبل، بمشاركة الأخضر، البرازيل والأرجنتين، بالإضافة إلى منتخب آخر لم يتم الاستقرار عليه بعد.

وأعرب تركي آل الشيخ عن تمنياته بمشاركة المنتخب المصري الأول لكرة القدم في الدورة الرباعية الودية، ولكن ارتباط الفراعنة بخوض مباراتي سوازيلاند في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، ربما يتسبب في غيابه.