ميليشيا الحوثي تفجر مسجدًا والشرعية تحاصر محورين في باقم

المواطن - واس

فرض الجيش اليمني حصارًا من ‏محورين على ‏ميليشيا الحوثي الانقلابية في مركز ‏مديرية باقم، ‏في شمالي محافظة صعدة.‏

وقال مصدر عسكري يمني: إن قوات الجيش ‏فرضت ‏حصارًا على الميليشيا في مركز باقم من ‏المحورين ‏الشرقي والشمالي الغربي بعد لجوئها ‏إلى داخل ‏المناطق السكنية.‏

وأضاف المصدر، في تصريح نقله موقع ‏سبتمبر نت التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن ‏قوات الجيش تواصل تمشيط ‏المناطق الشمالية ‏الغربية لمركز المديرية بدعم ‏وإسناد من ‏مقاتلات التحالف العربي وطيران ‏الأباتشي.‏

وتنفذ قوات الجيش اليمنية عمليات عسكرية ‏واسعة ‏بالقرب من مركز مديرية باقم في خطوة ‏تهدف ‏إلى إعادة تطبيع الأوضاع فيها بشكل ‏كامل وفتح ‏خطوط لعودة النازحين.‏

وفي سياق آخر، فجرت ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، ‏مسجدًا ومركز لتحفيظ القرآن الكريم في مديرية عبس ‏بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن.‏

وقالت مصادر يمنية: إن عناصر الميليشيا أقدمت على ‏تفجير مركز تحفيظ للقرآن الكريم ومسجد مكون من ‏ثلاثة طوابق بشعب الدوش قرية بني حسن في مديرية ‏عبس.‏

وأضافت المصادر، وفقًا للموقع الرسمي للجيش ‏اليمني/ سبتمبر نت/ أن الميليشيا أقدمت على العملية ‏بعد أن قامت في وقت سابق من الأسبوع الماضي على ‏تفجير ثلاثة منازل في المنطقة ذاتها.‏