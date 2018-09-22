ميليشيا الحوثي تفجر مسجدًا والشرعية تحاصر محورين في باقم

فرض الجيش اليمني حصارًا من محورين على ميليشيا الحوثي الانقلابية في مركز مديرية باقم، في شمالي محافظة صعدة.
وقال مصدر عسكري يمني: إن قوات الجيش فرضت حصارًا على الميليشيا في مركز باقم من المحورين الشرقي والشمالي الغربي بعد لجوئها إلى داخل المناطق السكنية.
وأضاف المصدر، في تصريح نقله موقع سبتمبر نت التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات الجيش تواصل تمشيط المناطق الشمالية الغربية لمركز المديرية بدعم وإسناد من مقاتلات التحالف العربي وطيران الأباتشي.
وتنفذ قوات الجيش اليمنية عمليات عسكرية واسعة بالقرب من مركز مديرية باقم في خطوة تهدف إلى إعادة تطبيع الأوضاع فيها بشكل كامل وفتح خطوط لعودة النازحين.
وفي سياق آخر، فجرت ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، مسجدًا ومركز لتحفيظ القرآن الكريم في مديرية عبس بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن.
وقالت مصادر يمنية: إن عناصر الميليشيا أقدمت على تفجير مركز تحفيظ للقرآن الكريم ومسجد مكون من ثلاثة طوابق بشعب الدوش قرية بني حسن في مديرية عبس.
وأضافت المصادر، وفقًا للموقع الرسمي للجيش اليمني/ سبتمبر نت/ أن الميليشيا أقدمت على العملية بعد أن قامت في وقت سابق من الأسبوع الماضي على تفجير ثلاثة منازل في المنطقة ذاتها.