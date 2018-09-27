ميليشيا الحوثي تقتحم مخازن برنامج الأغذية العالمي

المواطن - الرياض

تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المنظمات الإغاثية في الساحل الغربي وآخر ما رصد في هذا الصدد اقتحام عناصر تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية مخازن تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في محافظة الحديدة.

كما قامت الميليشيا باقتحام المكاتب الإدارية للبرنامج وتفتيش كامل الملفات والمحتويات، وفصل كاميرات المراقبة الخاصة بالموقع.

ولم تكتف عناصر الميليشيا بهذا فحسب بل أجبرت الحراسات الأمنية التابعة للبرنامج بفتح البوابات الشمالية للموقع بصفة دائمة لاتخاذ المكان ثكنة عسكرية وملجأً لمقاتلي الميليشيا تحاشيًا لاستهداف تحركاتهم من جانب التحالف.

وسبق للميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران اقتحام ذات الموقع في الثالث عشر من سبتمبر بحسب ما أكدته مصادر محلية بعد فرار عناصر الميليشيا من مواجهات مع الجيش الوطني، كما قصفت الميليشيا الانقلابية شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أواخر شهر أغسطس الفائت لكن المنظمات الأممية لم تبد أي رد فعل قوي تجاه تلك الحادثة واكتفت بالإدانة.