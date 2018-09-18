ميناء ينبع الصناعي يسجل رقماً قياسياً لاستقبال أكبر عدد من السفن

المواطن - واس

سجل ميناء الملك فهد الصناعي بينبع رقماً قياسياً جديداً في عدد السفن المتراكية على أرصفة الميناء، عبر استقباله أكبر عدد من السفن بوقت واحد والبالغة 16 سفينة بمختلف محطاته المتعددة والمتنوعة، إضافةً إلى عدد 10 سفن بمناطق الانتظار الشمالية والجنوبية تنتظر الدخول.

ويُعد ذلك مؤشراً إيجابياً يؤكد قدرة الميناء الاستيعابية وكفاءته التشغيلية لاستقبال أكبر وأكثر عدد من السفن.

وحرصت إدارة الميناء على المحافظة لما وصلت إليه من تطور من خلال زيادة الاهتمام بالخدمات النوعية المقدمة لتتواكب مع تطلعات الهيئة العامة للموانئ “موانئ” ورؤية المملكة 2030.

يذكر أنه يوجد بالميناء الكثير من الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين بوجود عدد أربعة أرصفة جديدة متعددة الأغراض التي بدورها ستُسهم في رفع طاقة الميناء الاستيعابية من 130 مليون طن سابقاً إلى 210 ملايين طن، والذي كان لدعم القيادة الرشيدة من خلال المشاريع المنفذة بالميناء الأثر الكبير في هذه الزيادة.