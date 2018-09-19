نائب أمير عسير يتابع أعمال المشاريع الاستراتيجية والحيوية في المنطقة

المواطن - أبها

ناقش نائب أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز يوم أمس مع أمين المنطقة وليد الحميدي ووكلاء الأمانة ومديري المشاريع خطة تطوير سد وادي أبها، مشددًا على ضرورة تحسين المرافق المجاورة له وإعداد تصوّر لواجهة وكورنيش سد أبها بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده بمقر أمانة منطقة عسير ظهر اليوم، واستعرض الحضور مشروع تطوير طريق المطار في الاتجاهين من ضمنها عمل ممشى داخل الجزيرة الوسطى من بداية الطريق المزدوج القديم حتى الدوار وعمل كافيهات وبوفيهات وبحث إمكانية تهيئة مواقف للمرابطين على الحد الجنوبي لتكون قريبة من المطار.

وعقبها تم مناقشة مشروع الواجهة البحرية – الذي من المتوقع أن يتم افتتاحه في شتاء هذا العام – وما توصل إليه العمل في الموقع وعن أبرز التحديات، وكذلك مشروع كورنيش الضباب ، والمراحل التي وصل لها هذا المشروع لا سيما وأن موقعه الحيوي يحتم استكماله.

واختتم اللقاء باستعراض عدد من المشاريع الأخرى كمشروع طريق الأمير سلطان ومشروع النفق المجاور لأبها مول.

وحث نائب أمير عسير على سرعة معالجة أسباب التعثر وبحث التحديات التي تواجه إنجاز الأعمال، من جانبه أكد أمين عسير على أن متابعة الأعمال مستمرة وهناك فريق كامل لرصد كافة الملاحظات بشكل دقيق، ملمحًا إلى أن مثل هذه اللقاءات بأمير عسير ونائبه من شأنها أن تضعهم على مسافة قريبة مما يدور من أعمال.

وأكد أن متابعتهم لهذه المشاريع من شأنها دفع عجلة التنمية وتسريع الأعمال وإنجازها بالشكل المطلوب.