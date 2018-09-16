نائب أمير عسير يعزي ذوي الشهيد المعاوي

المواطن - واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع – حفظهما الله – وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، لذوي شهيد الواجب النقيب فواز بن عبدالله المعاوي من منسوبي وزارة الدفاع، الذي استشهد خلال تأديته واجبه في الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وعبّر سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعياً الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن، داعيًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

من جانبه عبر والد الشهيد العميد متقاعد عبدالله بن فواز عن شكره للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكداً أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان، معرباً عن فخره باستشهاد ابنه في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.