نائب أمير عسير يعزي ذوي الشهيد صالح آل دابش في الحرجة

المواطن - محمد بن هويج - الحرجة

قدم نائب أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، تعازيه وتعازي القيادة لشهيد الواجب العريف صالح بن غانم آل دابش الشريفي من منسوبي حرس الحدود، والذي استشهد خلال تأديته واجبه في الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بطهران الجنوب.

ونقل الأمير تركي بن طلال تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأمير منطقة عسير لذوي الشهيد، مبينًا أن الشهيد بطل من أبطال الوطن، وقد استشهد في ميدان العز والشرف، داعيًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وعبر ذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة، وتقديرهم لنائب أمير منطقة عسير على مواساتهم في شهيد الوطن، مؤكدين أنهم فخورون بما قدمه أبناؤهم في ميدان العز والشرف، ناذرين أنفسهم للدفاع عن الدين ومقدرات الوطن.

وكان في استقبال نائب أمير منطقة عسير محافظ محافظة الحرجة سعد بن فايز آل حيزا، ومديرو الإدارات الحكومية والأمنية ومشايخ القبائل.