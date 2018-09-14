نائب الرئيس اليمني: الحديدة تتحرر من مشروع الانقلاب الإيراني بدعم التحالف

المواطن - متابعة

أكد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، أن بلاده ماضية في مقارعة مشروع الانقلاب بدعم من دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وبالتفاف كل اليمنيين.

وأشاد خلال لقائه محافظ محافظة عمران اللواء عبدالرحمن الصعر، بالتقدم الميداني الذي يحرزه الجيش الوطني في مختلف الجبهات.

وقال وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية إن عروس البحر الأحمر (محافظة الحديدة) تنتفض اليوم للتحرر من صلف الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران.

يذكر أن الجيش اليمني عثر بالأمس على غرفة عمليات واتصالات تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مديرية كتاف بمحافظة صعدة شمال اليمن.

وقال قائد اللواء 84 مشاة العميد رداد الهاشمي : ” إن عناصر الجيش الوطني اليمني عثروا على غرفة اتصالات وعمليات أثناء تقدمهم الميداني في وادي آل بوجبارة، وكانت تحت الأرض ومتصلة بأحد الكهوف الجبلية، ومكونة من 5 غرف، كل غرفة كانت تنفذ فيها مهام عدائية محددة”.

وأضاف وفقًا للمركز الإعلامي للجيش ” أن ميليشيات الحوثي الانقلابية كانت تستخدم هذه الغرفة السرّية لتنفيذ عملياتها العدائية والتواصل مع عناصرها الإرهابية في المواقع المختلفة، كما كانت تستخدم لإقامة اجتماعات قياداتها”.

وأوضح ” أنه عُثر في داخل الغرف على أجهزة اتصالات لاسلكية، وأرقام إشارات وشفرات كانت الميليشيات تستخدمها للتواصل بين عناصرها، كما عثر على منشورات طائفية وصور لزعماء الجماعة الإرهابية”.