نائب الرئيس اليمني: متمسكون بالسلام الدائم القائم على المرجعيات الثلاث

المواطن - واس

ناقش نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح اليوم، مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفث، المستجدات وجهود إحلال السلام في اليمن.

وأكد المسؤول اليمني، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية، استمرار موقف الحكومة الشرعية الثابت والحريص على السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث بما يحقق هدف إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.

وأشار إلى أن بلاده كانت تأمل من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم تجاه تمرد الحوثيين وعدم استجابتهم لجهود ودعوات السلام والسعي بجدية لتنفيذ القرارات الدولية وما أجمع عليه اليمنيون وبدعم وتأييد إقليمي ودولي”.

وأشار إلى أن الشرعية ومعها الأشقاء في التحالف العربي يسعون دوماً للسلام ويخوضون حرباً دفاعية لاستعادة حق مسلوب سطى عليه الحوثيون وهي الشرعية المعترف بها محلياً وإقليمياً ودولياً”، مطالبًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتنفيذ قرارهم الخاص باليمن رقم ٢٢١٦.