نائب الرئيس اليمني يتفقد مران: صعدة لن تكون منصة لإطلاق صواريخ الحوثي بعد اليوم

المواطن - متابعة

تعهد نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الأحمر ،برفع العلم الجمهوري في مران بصعدة (شمالي اليمن) وإعادة المحافظة لحاضنة الجمهورية.

جاء ذلك خلال زيارة الأحمر أمس، مواقع الجيش اليمني في الملاحيظ ومران بمحافظة صعدة لتفقد أحوال المقاتلين الأبطال ومشاركتهم أفراح الانتصارات والاحتفال بأعياد الثورة اليمنية في سبتمبر وأكتوبر.

وأشار الأحمر إلى أن صعدة الإباء والشموخ كانت أول من واجه هذه العصابة الحوثية الإجرامية العنصرية وأول من دفع ثمن انقلابها على البلاد، وواجه أبناء صعدة بشراسة أفكار العصابة الإيرانية الفارسية الدخيلة، مؤكداً بأن المحافظة تتحرر اليوم من هذه الفئة المتمردة الانقلابية وتتنفس نسائم الحرية بفضل تضحيات أبطال الجيش وفي مقدمتهم منتسبو لواء العروبة الأبطال والأحرار من أبناء صعدة ودعم دول التحالف العربي في اليمن.

وأضاف: “لن تكون صعدة منصة لإطلاق الصواريخ باتجاه الأشقاء وباتجاه مكة المكرمة كما يحاول الحوثي تصويرها، ولن نسمح له بأن ينظر لأبناء هذه المحافظة الأبطال من مختلف المديريات مجرد كونهم مقاتلين يغامرون بأرواحهم ويزج بهم بالقوة في الحرب الإرهابية والعبثية التي يشنها على بقية محافظات الجمهورية، وستعود صعدة كما عرفها كل اليمنيين أرضاً مسالمة طيبةً”.