نادي الاتحاد مع رامون دياز .. 4 مباريات رسمية والمحصلة تعادل وحيد

المواطن - مروة نبيل

أقال نادي الاتحاد المدرب الأرجنتيني رامون دياز بعد مرور جولتين فقط على انطلاق منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتذيل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد لجدول ترتيب البطولة المحلية.

وتعاقد نادي الاتحاد مع رامون دياز لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، شهر مايو الماضي، خلفًا للمدرب التشيلي لويس سييرا، وسط طموحات كبيرة بعودة العميد إلى منصات التتويج تحت قيادته، نظرًا لخبرته في الدوري السعودي للمحترفين لتدريبه الهلال.

وأقام نادي الاتحاد مع رامون دياز معسكرًا إعداديًا في النمسا قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، وخاض عددًا من المباريات الودية، استعدادًا للقاء الهلال في السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة.

وتوقعت الجماهير أن يكون كأس السوبر السعودي أولى بطولات نادي الاتحاد مع رامون دياز هذا الموسم، إلا أن العميد خسر أمام الهلال بهدفين مقابل هدف على ملعب كوينز بارك رينجرز في العاصمة البريطانية لندن.

وبعد مباراة الهلال في كأس السوبر السعودي، خاض نادي الاتحاد مع رامون دياز مباراتين في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خسر أمام الشباب في الجولة الأولى بهدف دون رد، قبل أن يُهزم بثلاثية نظيفة أمام القادسية.

وكانت المباراة الرسمية الرابعة التي خاضها نادي الاتحاد مع رامون دياز أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل الإماراتي، في ذهاب دور الـ32 من كأس العرب للأندية الأبطال، وتعادل إيجابيًا بهدف لكل فريق.