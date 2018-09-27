نادي الطائي يُقيل مدربه الروماني كيوباترو

المواطن - مروة نبيل

أصدر مجلس إدارة نادي الطائي قرارًا رسميًّا بإقالة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة الروماني ليفيو كيوباترو.

وجاءت إقالة المدرب الروماني كيوباترو بعد النتائج والمستويات غير الجيدة التي قدمها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي خلال الجولات الماضية من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وقرر مجلس إدارة نادي الطائي تكليف مدرب فريق درجة الشباب، الصربي أرسوف، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الفترة الحالية.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي بهدفين دون رد أمام الجيل، في الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، ليحتل المركز الـ18 في جدول ترتيب المسابقة برصيد 4 نقاط.