نادي الهلال .. الأقوى هجوميًا

المواطن - مروة نبيل

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أداءً مميزًا في منافسات الموسم الرياضي الحالي، ونجح في تحقيق نتائج إيجابية، ليتصدر جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الأقوى هجوميًا حتى الآن، حيث نجح لاعبوه في تسجيل 10 أهداف خلال الأربع جولات الماضية، وبفارق هدفين عن نادي النصر، أقرب مُنافسيه.

وسجل أهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هذا الموسم كل من الأسد الفرنسي بافيتيمبي جوميز ؛ 4 أهداف، البرازيلي كارلوس إدواردو سجل هدفين، وهدف واحد لكل من؛ جيلمين ريفاس، علي آل بليهي، الإماراتي عمر عبد الرحمن عموري، ومحمد كنو.

ويُعد الفرنسي بافيتيمبي جوميز، هو هداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال وكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 4 أهداف، بالتساوي مع نجم نادي الاتفاق، كريستيان جوانكا.