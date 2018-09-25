نادي الهلال يتصدر دوري المحترفين مع النصر للمرة الأولى

المواطن - مروة نبيل

يُقدم نادي الهلال والفريق الأول لكرة القدم بالنصر، مستوى مميزاً في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث يتنافسان على الصدارة منذ الجولة الأولى.

ويُعد هذا الموسم هو الأول في منافسات الدوري السعودي للمحترفين الذي يكون فيه نادي الهلال وفريق النصر معًا متصدرين لجدول الترتيب بنسبة فوز كاملة، وذلك بعد مرور 4 جولات على انطلاق المسابقة، وذلك وفقًا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات.

وبدأ نادي الهلال مشواره في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالفوز على الفيحاء بهدف دون رد، قبل أن يتغلب على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في الجولة الثانية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وواصل نادي الهلال سلسلة انتصاراته في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، بالفوز على الباطن بثلاثية مقابل هدف، ثم تغلب على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليحصد العلامة الكاملة بعد 4 جولات.

ولم تختلف بداية النصر كثيرًا عن نادي الهلال في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث بدأ العالمي مشواره بالفوز على أُحد بهدفين مقابل هدف، وتغلب على الفيصلي في الجولة الثانية بالنتيجة ذاتها.

واستمر الفريق الأول لكرة القدم بالنصر في ملاحقة نادي الهلال على الصدارة، بعدما تغلب على القادسية بثلاثية دون رد، قبل أن يفوز على التعاون بهدف نظيف في الجولة الرابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.