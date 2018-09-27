ناسا تُحذر من كوكيب مدمر قد يضرب الأرض اليوم!

المواطن - متابعة

حذرت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” من اقتراب الكويكب SM1، من الأرض، قائلة إنه سيصل إلى أقرب نقطة من كوكبنا ظهر الخميس، في الساعة 11:42 مساءً بالتوقيت العالمي، أي في 2:42 مساءً بتوقيت المملكة.

وستمر صخرة الفضاء الضخمة، التي يصل عرضها إلى 160 مترًا، والمصنفة كجرم قريب من الأرض، من مسافة 1.62 مليون ميل، وهي مسافة تعتبر صغيرة جدًا عند الحديث عن الفضاء، بحسب موقع DAILYSTAR.

وكانت آخر مرة اقترب فيها هذا الكويكب بهذا الحد من الأرض، عام 1962.

وحدد علماء مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا، سرعة الكويكب بـ 12.370 ميل في الساعة، وهو ما يعادل أكثر من 3 أميال في الثانية الواحدة.

وبالرغم من صغر حجم الكويكب مقارنة بكويكبات أخرى، إلا أنه قد يسبب ضررًا جسيمًا في حالة ضربه للأرض، ويعتقد الخبراء أن ما لا يقل عن 80 مليون شجرة ستقتلع من جذورها وأنه قد يتسبب في مقتل عشرات الآلاف من الناس.