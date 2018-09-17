ناسمايلز يوقع شراكة استراتيجية مع فيزا

المواطن - الرياض

أعلن طيران ناس، الناقل الوطني السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، توقيعه شراكة استراتيجية مع شركة فيزا العالمية الرائدة عالمياً في الدفع الرقمي. تأتي هذه الشراكة في إطار حرص طيران ناس على تطوير الحلول المبتكرة من خلال برنامج الولاء “ناسمايلز”.

ويهدف طيران ناس من خلال شراكته الاستراتيجية المتميزة مع شركة Visa الرائدة في حلول الدفع الرقمي، إلى الاستفادة من ريادتها العالمية في مجال الابتكار، وقدراتها المتطورة في تحليل البيانات، وخبرتها الاستشارية الواسعة، ومنصاتها الرقمية، في زيادة ولاء عملائه وضيوفه المسافرين.

وبهذا الشأن، قال أسامة صالح النويصر، مدير إدارة برنامج الولاء في شركة طيران ناس: نسعى دائماً في طيران ناس ليس فقط لضمان حصول المسافرين الأعزاء على أفضل الخدمات، بل أيضاً لمكافأتهم في كل مرة يسافرون فيها على متن طائراتنا. ويعد برنامج الولاء “ناسمايلز” من الركائز الرئيسية في طيران ناس لتقديم تجربة سفر متميزة تليق بضيوفنا المسافرين. ونسعى من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع “فيزا” إلى تعزيز نمونا المستمر، كما أضاف: سعداء بهذه الشراكة مع “فيزا” التي نهدف من خلالها لزيادة ولاء عملائنا حول العالم من خلال الاستفادة من حلول “فيزا” الرقمية.

فيما قال مدير عام فيزا في المملكة العربية السعودية، علي بيلون: سعداء بالعمل مع طيران ناس لتعزيز برنامج الولاء “ناسمايلز، وسنلبي من خلال هذه الشراكة طلب العملاء المتزايد على حلول “فيزا” للدفع الرقمي المعتمدة عالمياً والتي تقدم الأمن والراحة لمستخدميها. شراكتنا مع طيران ناس هي بمثابة شهادة على مسعانا لتمكين شركائنا وإثراء تجربة سفر حاملي بطاقاتنا.

ويعتبر برنامج الولاء ناسمايلز أحد أكثر برامج المسافر الدائم المجزية في الشرق الأوسط، والذي صُمم لمكافأة المسافرين في كل مرة يسافرون بها مع طيران ناس. يمكن للمسافرين الاشتراك في “ناسمايلز” من خلال موقع طيران ناس، أو تطبيق الهاتف الذكي، للاطلاع على جميع جوانب عضويتهم. كما يمكن للأعضاء كسب نقاط “سمايل” واستبدالها عند حجز الرحلات، أو اختيار المقعد المفضل، أو عند الحجز المسبق للأمتعة الزائدة، أو للدخول الحصري إلى صالات مطارات مختارة عبر شبكة طيران ناس.