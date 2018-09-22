ناشؤو أخضر اليد إلى كأس العالم للمرة الأولى

المواطن - مروة نبيل

تأهل ناشؤو المنتخب السعودي لكرة اليد إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2019، المُقرر إقامتها في مقدونيا، بعد الفوز على الصين تايبيه، مساء اليوم السبت.

وجاءت مباراة ناشؤو أخضر اليد والصين تايبيه، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الرئيسي للبطولة الآسيوية الثامنة، المُقامة حاليًّا في العاصمة الأردنية عمان، ليضمن ناشؤو المنتخب السعودي التأهل إلى منافسات الدور نصف النهائي والمنافسة على اللقب القاري.

وقدم لاعبو الأخضر مستوى مميزًا خلال مباراة الصين تايبيه، وسيطروا على أحداث شوطي اللقاء، وسط تألق كبير من حارس المرمى، كما ظهر لاعبو الدفاع والهجوم بشكل جيد للغاية.

ويُعد تأهل ناشؤو المنتخب السعودي لكرة اليد إلى نهائيات بطولة كأس العالم هو الأول من نوعه لدرجة الناشئين، حيث تأهل الأخضر الأول 9 مرات من قبل، فيما صعد منتخب الشباب إلى المونديال 3 مرات.