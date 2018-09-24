ناشئو الأخضر يُودعون آسيوية اليد
بعد الخسارة من اليابان

ناشئو الأخضر يُودعون آسيوية اليد

2018/09/24
الساعة 7:24 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعة

خسر المنتخب السعودي للناشئين في كرة اليد من نظيره الياباني بنتيجة 25 مقابل 17 هدفًا وذلك ضمن منافسات نصف نهائي بطولة آسيا للناشئين في اليد.

وسيخوض المنتخب السعودي للناشئين مباراة تحديد المركز الثالث والرابع خلال الفترة المقبلة.

وكان أخضر اليد ضمن التأهل لبطولة كأس العالم للناشئين في كرة القدم بعد الفوز على منتخب الصين تايبيه.

يذكر أن بطولة آسيا لليد في فئة الناشئين مُقامة حاليًا في المملكة الأردنية الهاشمية.


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