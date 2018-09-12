ناشئو الأهلي أحباء مع النجم الساحلي

المواطن - محمد سمعة

سقط فريق الناشئين في النادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي في مباراة ودية أمام نادي النجم الساحلي التونسي بهدفين لكل فريق.

وأقيمت مباراة الأهلي والنجم الساحلي، وذلك بمناسبة تواجد ناشئي الراقي هناك في تونس حيث يقيمون معسكرهم الإعدادي في مدينة سوسة التونسية.

وسجل للنادي الأهلي في مباراة النجم الساحلي كل من مناف أبو يابس وهيثم عسيري.

ويستعد ناشئو الأهلي لبطولة دوري درجة الناشئين تحت 17 عامًا للفئة الممتازة خلال الفترة المقبلة.

وكان ناشئو الأهلي حصلوا على راحة من تدريبات الاثنين، ويستعدون في الفترة الحالية بكل قوة للاستحقاقات المقبلة قبل العودة لأراضي المملكة.