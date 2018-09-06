ناشر ومروج السموم بالطائف في قبضة الشرطة

المواطن - الطائف

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أنها قبضت على شخص ينشر ويروج سمومه في الطائف.

وأوضح الحساب الرسمي لمديرية مكافحة المخدرات على موقع “تويتر” أن: “مكافحة مخدرات الطائف تمكنت من القبض على شخص يقوم بنشر وترويج سمومه عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

ونشر الحساب صورًا بعض المضبوطات التي وُجدت بحوزة المقبوض عليه.

وفي سياق متصل، أقامت مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية بقسمها النسوي برنامجًا توعويًا للتوعية بأضرار المخدرات والعلامات الدالة على تعاطيها والتعامل مع الحالات لمدة ثلاثة أيام للكادر الإداري والمشرفات لكلية التميز بالدمام.