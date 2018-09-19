نبأ سيئ لمستخدمي واتساب على الآيفون!

المواطن - متابعة

حملت أحدث نسخة من تطبيق واتساب خبرًا سيئًا لمستخدمي هواتف آيفون القديمة، حيث لن يكون بمقدورهم أن يقوموا بتحميل هذه المنصة إلا في حال كان لديهم نظام تشغيل IOS 8 على الأقل أو النسخ الأخرى الأحدث.

وبحسب هذا التغيير، لن يعود بوسع مستخدمي هاتف “آيفون 4” والأجهزة الأخرى الأكثر قدمًا، أن يقوموا بإعادة تنزيل التطبيق، أو تلقي التحديثات التي تصل بين الفينة والأخرى.

كما يتجه واتساب إلى إطلاق ميزتين مهمتين لإطالة عمر البطارية في الجهاز والتحكم في مستوى الإضاءة خلال فترة الليل لأجل حماية العينين.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الميزة الجديدة ستقلل من الطابع البراق للشاشة خلال فترة الليل، وهذا سيؤدي بصورة مباشرة إلى تقليل استهلاك الطاقة في الجهاز.