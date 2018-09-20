نجاح أول عمليتين لتبديل مفصل صناعي في مستشفى الأنصار

نجاح أول عمليتين لتبديل مفصل صناعي في مستشفى الأنصار

2018/09/20
الساعة 12:50 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, حصاد اليوم
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المواطن - واس

نجح فريق طبي بقسم العظام في مستشفى الأنصار بالمدينة المنورة في إجراء عمليتين لتبديل مفاصل صناعية لحالتين كانتا تعانيان من آلام شديدة لسنوات وصعوبة بالمشي والحركة وعدم ممارسة حياتهما الطبيعية.
وبعد إجراء العملية وتكثيف العلاج الطبيعي تمكن من استعادة القدرة على المشي بعد أيام قليلة.

وتعـد العمليتين الأولى من نوعها التي تُجرى بالمستشفى، وتأتي في إطار الجهود التي تبذلها “الصحة” لتقدم أفضل الخدمات العلاجية للرقي بمستوى الخدمات الطبية، حيث تم دعم المستشفى بأحدث الأجهزة المتخصصة في تشخيص جميع حالات الكسور وأمراض المفاصل بالوسائل الطبية الحديثة، إضافة إلى إجراء جميع أنواع العمليات الجراحية.


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