نجم الأهلي يُشعل الصراع بين الزمالك وبيراميدز

المواطن - محمد سمعه

سيتنافس كل من الزمالك المصري ومواطنه نادي بيراميدز على التعاقد مع اللاعب المصري عبدالله السعيد، لاعب وسط النادي الأهلي، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت قناة ON SPORTS المصرية، أن الزمالك سيتنافس مع بيراميدز على التعاقد مع عبدالله السعيد والذي يعاني بسبب عدم التواجد في التشكيل الأساسي للراقي في المباريات الأخيرة للأهلي.

وكان عبدالله السعيد انضم إلى صفوف الراقي قادمًا من النادي الأهلي المصري كصفقة بيع نهائية بعد نهاية مشاركته مع المنتخب المصري في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا.

يذكر أن عبدالله السعيد لعب من قبل للنادي الإسماعيلي المصري، ثم انضم إلى الأهلي المصري في عام 2010 وانضم بعد ذلك للراقي، وشارك مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2017 والتي أقيمت في الجابون.