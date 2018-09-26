نجم دفاع بيراميدز على رادار الاتحاد

المواطن - محمد سمعة

ذكرت تقارير إعلامية مصرية، أن نادي الاتحاد يهدف للتعاقد مع المصري علي جبر مدافع نادي بيراميدز المصري في الفترة المقبلة.

وبعد إعلان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة ومالك نادي بيراميدز انسحابه من الاستثمار الرياضي في مصر، أعلنت قناة النادي أن عقود احتراف خارجية ستأتي للاعبي بيراميدز خلال الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير الإعلامية، أن علي جبر مطلوب وبقوة في نادي الاتحاد، لتكون ثاني صفقة يفكر العميد في إبرامها بعد اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي كينو جناح نادي بيراميدز.

يذكر أن علي جبر كان انضم إلى صفوف فريق بيراميدز قادمًا من نادي الزمالك صيف العام الحالي.

كما شارك علي جبر مع المنتخب المصري في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا.