نجوم الاتحاد في دبي

المواطن - مروة نبيل

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، قبل قليل، إلى مدينة دبي الإماراتية، استعدادًا لمباراة إياب دور الـ32 من كأس زايد للأندية الأبطال أمام نادي الوصل.

وكان في استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فور وصولها إلى المطار، مسؤولو الوصل الإماراتي، وذلك في إطار العلاقات الجيدة بين الناديين.

وانتهت مباراة ذهاب دور الـ32 بين الاتحاد والوصل الإماراتي، بالتعادل الإيجابي على مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ويسعى العميد للفوز في مواجهة الإياب، التي ستُقام يوم الأحد المقبل.

وجاءت قائمة الاتحاد لمباراة الوصل كالتالي؛ في حراسة المرمى عساف القرني، راكان النجار وأمين البخاري، وفي الدفاع كل من عون البيشي، أحمد عسيري، زياد الصحفي، عمار الدحيم، منصور الحربي، محمد ريمان، حسن معاذ وطارق عبدالله.

وضمت قائمة الاتحاد في خط الوسط، كلًّا من؛ جمال باجندوح، كريم الأحمدي، خالد السميري، كارلوس فيلانويفا، جوناس، رومارينهو، عبدالرحمن الغامدي، جابر عيسى وعلي الزقعان، والثنائي الهجومي عبدالعزيز العرياني وأليكساندر بيزتش.