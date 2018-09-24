نجوم الشعر والإنشاد يشعلون حماس أهالي لينة

المواطن - شريف النشمي - رفحاء

افتتح رئيس مركز لينة إبراهيم المري احتفال أهالي مدينة لينة باليوم الوطني 88 والذي نظمته بلدية لينة، بحديقة الأمير عبدالله بن مساعد، حيث بدأ الاحتفاء بعد صلاة مغرب يوم الأحد بمهرجان فرقة سلمى الترفيهية.

وبدأ الحفل الرسمي بعد صلاة العشاء بالسلام الملكي ثم القرآن الكريم، وبعد ذلك كلمة الأهالي ألقاها نيابة عنهم محمد الحميدي الشمري، ثم كلمة رئيس المجلس البلدي مشاري عبد الله الشريم، بعدها فقرة الهجيني للشاعر بشير الرمالي والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا.

وفي فقرة الشعر والإنشاد، أشعل نجوم الشعر والإنشاد المعروفون فهد الشهراني، ومحمد السكران ومعاذ الجماز وسعد السبيعي حماس الحضور بشيلات وقصائد وطنية ومنوعة ومميزة.

كما شاركت لجنة التنمية الاجتماعية بلينة بفقرة “بصمة وطن” و”ركن التلوين” وتم توزيع الجوائز على الفائزين بالمسابقة الإلكترونية، كما قام المجلس البلدي بتوزيع العديد من الجوائز بهذه المناسبة الغالية.

وختم الحفل بالعرضة السعودية لفرقة الديوان للفنون الشعبية.

وبعدها كرم رئيس مركز لينة ورئيس البلدية ورئيس المجلس البلدي المشاركين.

ولاقت فقرات الحفل المنوعة والمميزة استحسان أهالي لينة من الكبار والشباب والأطفال والعائلات الذين حضروا الحفل في حديقة الأمير عبدالله بن مساعد بلينة وبأعداد كبيرة جدًا.