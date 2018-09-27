نجوم الهلال يصلون مسقط

المواطن - محمد سمعه

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منذ قليل إلى مدينة مسقط العمانية وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الشباب العماني في إياب دور ال32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وحرص حمزة البلوشي رئيس مجلس إدارة نادي الشباب على استقبال بعثة الفريق الأول لنادي الهلال.

وتوجهت بعد ذلك بعثة نادي الهلال إلى مقر الإقامة في مدينة مسقط بعد إتمام إجراءات الدخول لسلطنة عمان.

ومن المنتظر أن يُجري الفريق الأول لنادي الهلال تدريباته الأولى في عمان اليوم، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة.