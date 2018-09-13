نخيل حائل يحترق والدفاع المدني يباشر

نخيل حائل يحترق والدفاع المدني يباشر

2018/09/13
الساعة 4:20 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - حائل

أخمدت فرق الدفاع المدني حريقًا نشب في مزرعة نخيل شرقي حائل.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي أن فرق الدفاع المدني بمدينة حائل أخمدت ظهر اليوم الخميس حريقاً اندلع بمجموعة من أشجار النخيل بحي مغيضه شرقي مدينة حائل.

وأكد أنه تمت محاصرة النيران لمنع وصولها للمزارع المجاورة حتى تم إخماد الحريق دون إصابة أحد بأذى.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة أصحاب المزارع إلى الاهتمام بمزارعهم وإزالة مخلفات الأشجار التي تساعد على انتشار مساحة الحريق عند وقوعه.

 


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