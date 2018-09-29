نسيم حميد .. أسطورة عربية أشعلت أجواء نهائي السوبر العالمي

المواطن - مروة نبيل

نسيم حميد أسطورة الملاكمة العربية، حرص على حضور نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي الذي أُقيم، مساء الجمعة، في الصالة المغلقة بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ليُشعل الأجواء ويخطف الأنظار بحضوره المميز.

وصعد نسيم حميد إلى الحبلة قبل نزال نهائي السوبر للملاكمة الذي جمع بين كالم سيميث وجورج جروفس، وأشعل حماس الجماهير بطريقته المميزة، حيث أعرب عن سعادته وفخره بحضور هذا الحدث العالمي الذي يُقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

وبارك نسيم حميد للملاكم السعودي زهير القحطاني، بعدما نجح في الفوز على الجورجي جيورجي جفينيا شفيلي، وقدم إليه عدد من النصائح، كما طالبه بالاستمرار في العطاء خلال المواسم المقبلة، مُشيدًا في الوقت ذاته بقدراته وإمكانياته.

ويُعد البريطاني صاحب الأصول اليمنية، نسيم حميد صاحب الـ44 عامًا، واحدًا من أبرز الملاكمين المحترفين، حيث خاض منافسات عديدة خلال الفترة من عام 1992 حتى 2002، وحصل على العديد من البطولات العالمية في وزن الريشة.

واشتهر نسيم حميد خلال فترة لعبه، بدخوله إلى الحلبة بطريقة مذهلة، بالإضافة إلى أن طريقة لعبه كانت غير تقليدية، الأمر الذي منحه شهرة كبيرة بين الجماهير.

يُذكر أن الإنجليزي كالم سميث نجح في حسم لقب السوبر العالمي للملاكمة على كأس محمد علي لصالحه، بعدما تغلب على مواطنه جورج جروفس، وسط حضور جماهيري كبير في ملعب الجوهرة المشعة.