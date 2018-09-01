نصائح مهمة من الغذاء والدواء مع بدء العودة إلى المدارس غدًا

المواطن - الرياض

قدمت هيئة الغذاء والدواء بعض النصائح لحفظ الغذاء بشكل آمن، بمناسبة العودة إلى المدارس يوم غد الأحد.

وشددت الغذاء والدواء، في إنفوجرافيك نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، على ضرورة استخدام علب العصير المثلجة وسيلة لتبريد الطعام، مع تخزين الطعام في حافظة معزولة وتركها مفتوحة داخل الثلاجة.

ويجب ملء الأواني المعزولة بالماء المغلي وإفراغه قبل وضع الطعام الساخن فيه مع عدم فتح الإناء إلا عند التناول.

وأيضًا لا يجب إعداد حافظات الورق والبلاستيك غير المهيأة لذلك، مع استخدام حافظة طعام معزولة للأغذية سريعة التلف.