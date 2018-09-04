نصراوي للجماهير: ثقوا في الإدارة.. ولا تنجرفوا خلف الإشاعات

المواطن - مروة نبيل

وجه طلال النجار، مدير إدارة كرة القدم السابق بنادي النصر، رسالة إلى جماهير العالمي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكتب مدير إدارة كرة القدم السابق بنادي النصر عبر حسابه على “تويتر”: “جماهير العالمي : ما يربطنا بالنصر هو علاقة حب وعشق وانتماء وأكبر بكثير مما ( يروّج ) له أصحاب الهاشتاق”.

وتابع طلال النجار تغريدته قائلًا: “الموضوع باختصار : جميع مستحقات العاملين بالنادي تم جدولتها وفق خطة مالية واضحة، أما من يحاول استغلال ذلك لأهداف في نفسه وضرب علاقة النصراويين فأقول له ( بدري عليك )”.

وأضاف النجار قائلًا: “ثقوا في إدارة ناديكم ولا تنجرفوا خلف الإشاعات والهاشتاقات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، فوجود مستحقات للاعبين أو الإداريين أو العاملين في الأندية أمر طبيعي بل إن هناك رؤساء أندية لديهم مستحقات إبان كانوا (مدربين)”.

واختتم مدير إدارة كرة القدم السابق بنادي النصر تغريدته قائلًا: “فالأمر عادي جدًا والنصر بيتنا الكبير وعشقنا الأزلي”.