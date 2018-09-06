نصيحة طبية مهمة لمرضى الضغط

المواطن - الرياض
نصح الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين مرضى الضغط بالتقليل من تناول الملح قدر المستطاع.
وأضاف النمر في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “في دراسة حديثة أجريت على أكثر من 12000 شخص مصاب بالضغط تمت متابعتهم لمدة 7 سنوات.. وجد أن 4% فقط من مرضى الضغط يقللون تناول الملح حسب المطلوب أقل من 6 جرامات يوميًا!!”
وختم النمر بقوله “الشاهد.. لا بد أن يقلل مريض الضغط تناوله للملح يوميًا أقل من 6 جرامات يوميًا“.
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