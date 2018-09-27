نظام الملالي في مأزق.. استعان بجنود إسرائيليين للاحتفال بإنجاز عسكري مزعوم

المواطن - محمود نبيل - القاهرة

تعرضت سلطات الملالي لحالة واسعة من الاستهجان بعد ظهور مجموعة من الجنود الإسرائيليين على لوحة دعائية في شوارع مدينة شيراز، إحياءً لذكرى الحرب بين العراق وإيران.

ومكثت الصورة لعدة ساعات وسط حالة من السخرية تجاه جهل السلطات المعنية بمتابعة مثل هذه الوسائل الدعائية، وذلك قبل أن يأمر رئيس مجلس المدينة الإيرانية بإجراء تحقيق حول الأمر، وذلك حسب ما جاء في هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

وتظهر لوحة الإعلانات صورة التقطت لثلاثة جنود يقفون على نتوء صخري، في إشارة إلى أنهم يتبعون الحرس الثوري والمؤسسات العسكرية الإيرانية.

ولاحظ الجمهور تلك الواقعة، وعن طريق البحث اكتشفوا أن تلك الصورة هي في الأصل لجنود إسرائيليين، الأمر الذي أثار عاصفة من الاستهجان الممزوج بالسخرية من الجهل الواضح للسلطات، لا سيما وأن المنفذ الرئيسي لتلك الحملات الدعائية هي حكومة الملالي.

وأشارت BBC إلى أن الصور أظهرت أن اللقطة الأصلية كانت تتضمن صورة لجندية إسرائيلية تم اقتطاعها.

وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية حاول الملالي إظهار إيران على أنها مُعادية لإسرائيل ولقيام الدولة الصهيونية، غير أن اللافتة الدعائية أثارت حالة مستمرة من النقد.

وكان أول ما لفت انتباه الجمهور، هي البنادق من طراز M16 التي كانت برفقة الجنود الإسرائيليين، حيث لفت البعض إلى عناصر مختلفة مثل “البنادق M16، الملابس ، والقبعة المُعلقة على أكتافهم، مؤكدين أن تلك العناصر جميعها تؤكد انتماءهم إلى الصهاينة.

ووصف البعض الملالي والسلطات المعنية بالأمر بـ”الغباء”، مؤكدين أن الإقدام على هذا الفعل دون دراسة يُشير إلى مدى جهلهم بالأمور.