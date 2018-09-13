نقاش بين مدير جامعة شقراء الغاضب وطالب.. هل أخطأ الأسمري؟

المواطن - عبدالرحمن دياب

أثار رد الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، مدير جامعة شقراء، على سؤال طالب في الجامعة يستفسر عن عدم وجود أساتذة سعوديين يقومون بالتدريس في المسار الصحي الذي يَدرُس فيه الطالب، حالةً من الجدل بسبب نبرته الهجومية على الطالب، فيما رأى البعض أن كلامه حقيقي بالفعل وإن لم يوفَّق الأسمري في اختيار بعض الكلمات وتخفيف نبرته الهجومية.

ورد مدير جامعة شقراء على سؤال الطالب بقوله: “إنه لم يحدث أن جاءه أستاذ سعودي في تخصص معين تنطبق عليه الشروط وتم رفضه، سواء في مجال التخصص الصحي أو تخصص الهندسة على سبيل المثال”.

السبب أنت!

وأضاف الأسمري موجهًا حديثه للطالب عن السبب في ذلك بقوله: “السبب أنت”، هذا المعلم الذي جاء ليدرس في جامعة شقراء “جاء من جامعة، وشخص متميز، وتنطبق عليه الشروط”. وأكد الأسمري أنه يرفض تمامًا هذه النغمة العنصرية، موجهًا حديثه للطالب، عندنا عدد قليل من السعوديين المتميزين يذهبون إلى الرياض وجدة، وإذا جاء إلى هنا لا يجد مدارس عالمية لأبنائه، حتى الطلاب المتميزين يذهبون إلى الرياض وجامعة الإمام باستثناء بعض التخصصات، خلونا نكون صادقين. وتابع: “لا يجب أن يصدر منك هذا الكلام والميديا غلطانة ولا نأتي بشخص إلا تنطبق عليه الشروط ولدينا إعلانات توظيف مفتوحة طوال السنة ولم يأتِ لنا سعوديٌّ في مجالات الصحة ورفضنا”، متابعًا أن “السؤال جميل لأنه يعطينا الواقع”.

سؤال بريء – الجزء الثاني هل شاهدت تكملة المقطع قبل أن تهاجم مدير الجامعة ؟#تصريح_مدير_جامعه_شقراء pic.twitter.com/d8wKOFzOby — بسام فتيني (@bassam4071) September 13, 2018

رد حاسم من الطالب:

وكان رد الطالب على مدير جامعة شقراء حاسمًا حيث قال إنه درس خارج السعودية على يد معلمين أجانب، وسؤاله محدد وهو لماذا لا يوجد سعودي واحد يُدرس في الجامعة؟

وتابع أنه يحترم المعلمين غير السعوديين ولكنه أيضًا يتمنى أن يرى أبناء المملكة يُدرسون له ليتمنوا أن يكون طبيبًا مثلهم ويدرس للطلاب، مشددًا على أن هذا لا يعني العنصرية لأنه ضدها تمامًا.

#تصريح_مدير_جامعه_شقراء تكملة النقاش .. الطالب لم يستسلم أعجبني بالرد pic.twitter.com/6NF9wEbhna — سلطان الروقي (@s_r00gi) September 13, 2018

ردود أفعال متباينة:

وعلق المحامي عبدالرحمن اللاحم على التصريح بقوله: “اللغة عنجهية ومتعالية ولا تليق بمدير جامعة.. الخطير أنه ما عنده ثقة بالمؤسسة التي يديرها ويعتقد أنها أقل من غيرها وهذا يقتل روح المنافسة ويحبط الطلاب ويعطيهم شعور بالدونية (تبي تصير مميز رح الرياض)، متابعًا أن بقية كلامه فيه شيء من الصحة مع أنه لا يفهم معنى العنصرية، بحسب قوله.

أما أيوب السواجي فكتب: “يبدو أنه يفتقد للقيادة، الأفضل أن يجيب على الطالب “بأنه نسعى سويًا لضم أعضاء هيئة تدريس من السعوديين وإيجاد حلول لصعوبة تقبل البعض الانتقال لمنطقة نائية، كما أن الأمل بكم في إيجاد تلك الحلول” بدلًا من أنه يتهم الطلبة وأهلهم بالتقصير والعزوف عن العمل”.

وتعجب سامي الطويل من تصريح مدير جامعة شقراء وقال: “مليارات صُرفت على جامعة شقراء ويأتي مديرها الأسمري يقول لطلابها روحوا ادرسوا في الرياض وجدة”.

وبالنسبة للمهندس علي الحميد فرأى أن لو تخلص مدير جامعة شقراء من بعض الحدة لكان أفضل وإلا فتصريحه واقعي وصحيح ومنطقي، مضيفًا أن الطالب لا علاقة له بهذه الأمور حتى يسأل عنها، متمنيًا الابتعاد عن المثاليات وإعطاء كل شيء حجمه الحقيقي.

سؤال منطقي ورد هجومي:

وفي سياق متصل، أكد الكاتب إبراهيم المنيف أن الطالب سأل باحترام سؤالاً “منطقياً” وجواب المدير به كثير من الصحة، لكن يُعاب عليه الأسلوب الهجومي في الرد على الطالب، متابعًا: “يبدو لي أن المدير يعاني من هذا الأمر، لأني لمست من خلال كلامه عتباً كبيراً على السعوديين الذين يذهبون للرياض وجدة، ويهربون من المحافظات”!

ومن جانبه قال يحيي التليدي: هناك لوبي كبير يقف وراء منع سعودة الجامعات لمصالحهم الخاصة ولتحقيق مأرب أخرى، مشددًا على أن الجامعات تئن من المحسوبية ومختطفة من قبلهم وإن كان هناك فرص للسعوديين فإنها تذهب للأهل والمعارف وتضيع على من يستحقها.

وعلق عبدالوهاب وهيب على الواقعة بقوله: “ماذا لو كان رد مدير جامعة شقراء على سؤال الطالب: الجامعة الآن في طور النشأة وبإذن الله سيأتي اليوم الذي نراك فيه أنت والمتميزين من زملائك ضمن أعضاء هيئة التدريس.. لماذا يحول البعض النقاش إلى معركة كلامية يفكر أولاً أن ينتصر بها؟ المنصب لا يكفي للإقناع”.