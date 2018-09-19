نمور الاتحاد تصل القصيم

المواطن - محمد سمعة

وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى مدينة القصيم وذلك استعدادًا لمواجهة نادي التعاون في الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وستقام مباراة الاتحاد والتعاون غدًا الخميس في تمام الساعة السابعة إلا الربع مساء بتوقيت المملكة.

ويسعى نادي الاتحاد إلى تحقيق الفوز الأول له في دوري الأمير محمد بن سلمان، وذلك بعد أن خسر في أول جولتين أمام كل من الشباب بهدف دون رد وأمام القادسية بثلاثية دون رد.

وكان بندر باصريح المدير الفني المؤقت للفريق الأول بالاتحاد، أكد أن فريقه سيظهر بشكل مغاير تمامًا أمام التعاون غدًا.