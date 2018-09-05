ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء في الإمارات

المواطن - عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، في الإمارات 140.80 درهم لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 129.07 درهم.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 123.20 درهم، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 105.60 درهم، وأيضًا سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 82.13 درهم.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 70.40 درهم، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,379 درهمًا، وأيضًا سجلت أسعار جنيه الذهب 985.61 درهمًا.