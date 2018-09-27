ننشر أسعار العملات العربية اليوم مقابل الريال

تباينت أسعار العملات العربية مقابل الريال خلال تعاملات، اليوم الخميس، وفيما يلي أسعار العملات مقابل العملة المحلية:
الجنيه المصري
1 جنيه مصري = 0.2093 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 4.7769 جنيه مصري
الدرهم الإماراتي
1 درهم إماراتي = 1.0209 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.9795 درهم إماراتي
الجنيه السوداني
1 جنيه سوداني = 0.2083 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 4.8014 جنيه سوداني
الدينار الجزائري
1 دينار جزائري = 0.0319 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 31.3735 دينار جزائري
الدينار البحريني
1 دينار بحريني = 9.9474 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني
الدينار العراقي
1 دينار عراقي = 0.0031 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 318.2947 دينار عراقي
الدينار الأردني
1 دينار أردني = 5.2852 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1892 دينار أردني
الدينار الكويتي
1 دينار كويتي = 12.3884 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.0807 دينار كويتي
الليرة اللبنانية
1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 403.8118 ليرة لبنانية
الدينار الليبي
1 دينار ليبي = 2.7226 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.3673 دينار ليبي
الدرهم المغربي
1 درهم مغربي = 0.4009 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 2.4946 درهم مغربي
الليرة السورية
1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 137.3347 ليرة سورية
الشلن الصومالي
1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 154.3125 شلن صومالي
الريال العماني
1 ريال عماني = 9.7424 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1026 ريال عماني
الدينار التونسي
1 دينار تونسي = 1.3513 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.7400 دينار تونسي
الريال اليمني
1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 66.7622 ريال يمني
الفرنك الجيبوتي
1 فرنك جيبوتي = 0.0211 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 47.4814 فرنك جيبوتي