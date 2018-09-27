ننشر أسعار العملات العربية اليوم مقابل الريال

المواطن - عبدالرحمن دياب

تباينت أسعار العملات العربية مقابل الريال خلال تعاملات، اليوم الخميس، وفيما يلي أسعار العملات مقابل العملة المحلية:

الجنيه المصري

1 جنيه مصري = 0.2093 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.7769 جنيه مصري

الدرهم الإماراتي

1 درهم إماراتي = 1.0209 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9795 درهم إماراتي

الجنيه السوداني

1 جنيه سوداني = 0.2083 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.8014 جنيه سوداني

الدينار الجزائري

1 دينار جزائري = 0.0319 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 31.3735 دينار جزائري

الدينار البحريني

1 دينار بحريني = 9.9474 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني

الدينار العراقي

1 دينار عراقي = 0.0031 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 318.2947 دينار عراقي

الدينار الأردني

1 دينار أردني = 5.2852 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1892 دينار أردني

الدينار الكويتي

1 دينار كويتي = 12.3884 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.0807 دينار كويتي

الليرة اللبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 403.8118 ليرة لبنانية

الدينار الليبي

1 دينار ليبي = 2.7226 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.3673 دينار ليبي

الدرهم المغربي

1 درهم مغربي = 0.4009 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 2.4946 درهم مغربي

الليرة السورية

1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 137.3347 ليرة سورية

الشلن الصومالي

1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 154.3125 شلن صومالي

الريال العماني

1 ريال عماني = 9.7424 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1026 ريال عماني

الدينار التونسي

1 دينار تونسي = 1.3513 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.7400 دينار تونسي

الريال اليمني

1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 66.7622 ريال يمني

الفرنك الجيبوتي

1 فرنك جيبوتي = 0.0211 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 47.4814 فرنك جيبوتي