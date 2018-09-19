ننشر أسعار العملات العربية مقابل الريال اليوم الأربعاء

المواطن - عبدالرحمن دياب

تباينت أسعار العملات العربية مقابل الريال في تعاملات اليوم الأربعاء، وفيما يلي أسعار العملات مقابل العملة المحلية:

الجنيه المصري

1 جنيه مصري = 0.2094 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.7748 جنيه مصري

الدرهم الإماراتي

1 درهم إماراتي = 1.0210 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9794 درهم إماراتي

الجنيه السوداني

1 جنيه سوداني = 0.2083 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.8015 جنيه سوداني

الدينار الجزائري

1 دينار جزائري = 0.0318 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 31.4793 دينار جزائري

الدينار البحريني

1 دينار بحريني = 9.9456 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني

الدينار العراقي

1 دينار عراقي = 0.0031 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 318.2834 دينار عراقي

الدينار الأردني

1 دينار أردني = 5.2762 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1895 دينار أردني

الدينار الكويتي

1 دينار كويتي = 12.3798 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.0808 دينار كويتي

الليرة اللبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 403.5890 ليرة لبنانية

الدينار الليبي

1 دينار ليبي = 2.7146 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.3684 دينار ليبي

الدرهم المغربي

1 درهم مغربي = 0.3991 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 2.5059 درهم مغربي

الليرة السورية

1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 137.3107 ليرة سورية

الشلن الصومالي

1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 154.3243 شلن صومالي

الريال العماني

1 ريال عماني = 9.7399 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1027 ريال عماني

الدينار التونسي

1 دينار تونسي = 1.3507 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.7403 دينار تونسي

الريال اليمني

1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 66.7398 ريال يمني

الفرنك الجيبوتي

1 فرنك جيبوتي = 0.0210 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 47.6083 فرنك جيبوتي