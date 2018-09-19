ننشر أسعار العملات العربية مقابل الريال اليوم الأربعاء

تباينت أسعار العملات العربية مقابل الريال في تعاملات اليوم الأربعاء، وفيما يلي أسعار العملات مقابل العملة المحلية:
الجنيه المصري
1 جنيه مصري = 0.2094 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 4.7748 جنيه مصري
الدرهم الإماراتي
1 درهم إماراتي = 1.0210 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.9794 درهم إماراتي
الجنيه السوداني
1 جنيه سوداني = 0.2083 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 4.8015 جنيه سوداني
الدينار الجزائري
1 دينار جزائري = 0.0318 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 31.4793 دينار جزائري
الدينار البحريني
1 دينار بحريني = 9.9456 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني
الدينار العراقي
1 دينار عراقي = 0.0031 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 318.2834 دينار عراقي
الدينار الأردني
1 دينار أردني = 5.2762 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1895 دينار أردني
الدينار الكويتي
1 دينار كويتي = 12.3798 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.0808 دينار كويتي
الليرة اللبنانية
1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 403.5890 ليرة لبنانية
الدينار الليبي
1 دينار ليبي = 2.7146 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.3684 دينار ليبي
الدرهم المغربي
1 درهم مغربي = 0.3991 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 2.5059 درهم مغربي
الليرة السورية
1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 137.3107 ليرة سورية
الشلن الصومالي
1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 154.3243 شلن صومالي
الريال العماني
1 ريال عماني = 9.7399 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1027 ريال عماني
الدينار التونسي
1 دينار تونسي = 1.3507 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.7403 دينار تونسي
الريال اليمني
1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 66.7398 ريال يمني
الفرنك الجيبوتي
1 فرنك جيبوتي = 0.0210 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 47.6083 فرنك جيبوتي