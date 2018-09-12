ننشر أسعار صرف الريال مقابل العملات العربية اليوم الأربعاء

المواطن - عبدالرحمن دياب

تباينت أسعار الريال السعودي اليوم الأربعاء مقابل العملات العربية، ليسجل الريال أمام الجنيه المصري 0.2103 ريال، فيما سجلت الريال الواحد 4.7562 جنيه.

وتنشر “المواطن” أسعار الريال مقابل العملات العربية، حيث جاءت فيما يلي:

الدرهم الإماراتي

1 درهم إماراتي = 1.0211 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9793 درهم إماراتي

الجنيه السوداني

1 جنيه سوداني = 0.2078 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.8124 جنيه سوداني

الدينار الجزائري

1 دينار جزائري = 0.0317 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 31.5199 دينار جزائري

الدينار البحريني

1 دينار بحريني = 9.9458 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني

الدينار العراقي

1 دينار عراقي = 0.0031 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 317.8489 دينار عراقي

الدينار الأردني

1 دينار أردني = 5.2863 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1892 دينار أردني

الدينار الكويتي

1 دينار كويتي = 12.3795 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.0808 دينار كويتي

الليرة اللبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 403.0421 ليرة لبنانية

الدينار الليبي

1 دينار ليبي = 2.7118 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.3688 دينار ليبي

الدرهم المغربي

1 درهم مغربي = 0.3974 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 2.5161 درهم مغربي

الليرة السورية

1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 137.3122 ليرة سورية

الشلن الصومالي

1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 154.1053 شلن صومالي

الريال العماني

1 ريال عماني = 9.7422 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1026 ريال عماني

الريال القطري

1 ريال قطري = 1.0301 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9708 ريال قطري

الدينار التونسي

1 دينار تونسي = 1.3503 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.7406 دينار تونسي

الريال اليمني

1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 66.7354 ريال يمني

الفرنك الجيبوتي

1 فرنك جيبوتي = 0.0211 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 47.4718 فرنك جيبوتي