نواف العابد هلالي .. والجماهير: سيبقى حتى الاعتزال

المواطن - مروة نبيل

أثار نواف العابد حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أكدت تقارير صحافية أنه اقترب من الرحيل عن الهلال، ولكنه أكد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنه مُستمر في صفوف الزعيم.

وشدد نواف العابد على أنه ولد في الهلال، وعاش الأفراح والإنجاز وحقق البطولات معه، وهناك علاقة أبدية بينه وبين الجماهير، مُشيرًا إلى أنه لن ينسى فضله، وسيكون مع أي قرار في صالح النادي.

وأعربت الجماهير الهلالية عن سعادتها بعد تغريدات نواف العابد عبر حسابه على “تويتر”، ودشنت هاشتاقًا يحمل اسم نواف العابد هلالي، وبات ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية خلال وقت قليل للغاية.

وأعاد فهد الجزاع نشر تغريدة نواف العابد وعلق قائلًا: “حين تكون زعيمًا!! أنت وحدك تعرف أن عثرات الهلال ليس إلا حكاية وعنوان ركود ما قبل الفيضان”، وقال آخر: “نواف العابد ينظر للأعلى دائمًا.. ومن نوعية اللاعبين الذين لا يرضون بالقليل مهما كانت المغريات. نواف العابد هلالي رغمًا عن الأكاذيب”.

وتفاعل عبدالكريم العنزي مع هاشتاق نواف العابد هلالي قائلًا: “ثق تمامًا يا نواف بأن جماهير الهلال يعشقونك.. يحبونك.. فقط لأنك بكل مباراة تقدم كل ما لديك بروح عالية.. لا زلت نجم يصعب الوصول إليه وننتظر منك المزيد…”.

وكتب الإعلامي معن القويعي: “تغريدة عاشق.. تغريدة متيم.. تغريدة من ترعرع في حب الهلال وتذوق بطولاته وعشق جماهيره.. لم نشك ولا 1 بالمية بأنك سوف تخرج من بيتك.. هكذا هم وهذه أكاذيبهم فقد تعودنا عليها.. بين الهلال ونواف العابد قصة حب وعشق لا تنتهي”.

وقال كارلوس الهلالي: “من ولِد عاشقًا ولد متيمٌ بنادي الهلال.. من المستحيل أن يخرج ولو كان الثمن غاليًا العابد يضع نقطة آخر السطر.. (أنا للأزرق)”، وكتب عبدالله التميمي: “ما توقع فيه لاعب هلالي عاش طول عمره في هذا النادي العريق ويجي يوم يطلع منه إلا باعتزال قالها نواف أنا ملك للأزرق وخروجي منه صعب”.

وعلق آخر قائلًا: “في بداية الموسم رفض إغراءات النصر والاتحاد وجدد عقده مع الهلال والآن رفض إغراءات الشباب وقالها أنا هلالي للأبد حدثني عن الوفاء.. ترك إغراءات الأموال لأن العشق لا يقدر بثمن”، وقالت منى: “بإذن الله سيبقى للاعتزال”.