نواف العابد : ولدت في الهلال.. ولن أنسى فضله

المواطن - مروة نبيل

نفى نواف العابد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أنباء رحيله عن صفوف الزعيم خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن علاقته بجماهير الأزرق أبدية.

وكتب نواف العابد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ولدت لاعبًا في الهلال عشت الفرح والإنجاز مع الهلال عرفت المنصات ورفعت الذهب مع الهلال وبيني وبين جمهور الهلال علاقة أبدية فكيف أترك الهلال !!”.

وتابع نواف العابد في تغريدة أخرى عبر “تويتر”: ” خدمت الهلال، وقدمني للجمهور، ولن أنسى فضله، وسأكون مع أي قرار يخدم النادي ويحقق مصلحته قبل كل شيء”.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن نواف العابد اقترب من الرحيل عن الهلال، والانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في الميركاتو الشتوي المقبل على سبيل الإعارة، وذلك بعد عودة خالد البلطان لرئاسة الليوث.

وأبدت الجماهير الهلالية غضبها بعد انتشار أنباء رحيل نواف العابد عن نادي الهلال، وطالبت ببقائه في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خاصة أنه يعد من الركائز الأساسية للزعيم خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لإمكانياته الفنية والبدنية المميزة.

وابتعد نواف العابد عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منذ منافسات الموسم الرياضي الماضي، لمعاناته من الإصابة.

وتنتظر الجماهير الهلالية عودة نواف العابد للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم، حيث تُمني النفس بالمنافسة على البطولات المحلية والقارية في الموسم الرياضي الحالي.