نوح الموسى: هدفنا تحقيق الانتصارات في جميع المنافسات

المواطن - مروة نبيل

شدد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نوح الموسى، على أن الراقي يسعى للظهور بمستوى مميز خلال مباراة المحرق البحريني في إياب دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وعلق نوح الموسى على مباراة الأهلي والمحرق البحريني قائلًا: “نتمنى تقديم مستوى قوي في لقاء الغد، والتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، وهدفنا دائمًا تحقيق الانتصارات في جميع المنافسات والاستحقاقات”.

وتابع الموسى تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الأهلي والمحرق، الذي عُقد اليوم الأحد: “أتمنى حضور الجماهير الأهلاوية بكثافة في المباراة، فكلما زاد الحضور الجماهيري كلما زادت الروح العالية والحماس والإصرار على تحقيق الفوز لدى اللاعبين”.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المحرق البحريني، مساء يوم غد الاثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من كأس العرب للأندية الأبطال.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد تمكن من الفوز على المحرق البحريني في ذهاب دور الـ32، بهدفين دون رد، في المباراة التي أُقيمت بالمنامة، ليدخل مواجهة الغد بأفضلية كبيرة، خاصة أنها مُقامة على أرضه ووسط جمهوره.